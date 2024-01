Centre Testing Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Centre Testing liegt bei 24, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Professionelle Dienstleistungen" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie von Centre Testing weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend negative Meinungen zur Aktie von Centre Testing veröffentlicht. Allerdings waren in den letzten Tagen vor allem positive Themen rund um Centre Testing im Fokus des Meinungsmarktes. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung beim Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Centre Testing bei 18,11 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 14,01 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -22,64 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt derzeit 15,21 CNH, was zu einem Abstand von -7,89 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Schlecht" in der technischen Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Centre Testing als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 40,22, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 73,54 liegt und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.