Centre Testing Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Unternehmen Centre Testing weist derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,38 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein durchschnittlicher Schlusskurs von 17,01 CNH über die letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 13,05 CNH, was einer Abweichung von -23,28 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 13,3 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurze Sicht führt. In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Centre Testing derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Unternehmen momentan überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Centre Testing somit eine eher negative Bewertung auf Basis dieser Analyse.

