Centrale del Latte d'Italia Aktie: Ein sicheres Investment?

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild der Aktie von Centrale Del Latte D'italia in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Centrale Del Latte D'italia neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie von Centrale Del Latte D'italia. Der RSI7 beträgt 40 und der RSI25 liegt bei 45,16, was zu einem Gesamtrating "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Aktie bei 2,77 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,1 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Centrale Del Latte D'italia auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.