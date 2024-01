Centrale del Latte d'Italia Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Anleger-Sentiment und die Diskussionen im Internet spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Eine Analyse der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung zeigt interessante Ausprägungen bei Centrale Del Latte D'italia. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Centrale Del Latte D'italia neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine neutrale Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei Centrale Del Latte D'italia bei 30 Punkten, was auf eine Überverkauftheit hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 51,52, was eine neutrale Einstufung ergibt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein gutes Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 2,76 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,08 EUR liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +11,59 Prozent, was zu einer guten Bewertung führt. Der GD50 liegt bei 2,98 EUR, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird das Centrale Del Latte D'italia-Wertpapier daher als "gut" eingestuft.