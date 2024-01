Centrale D'achat Française Pour L'outre-mer Société Anonyme Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

Die Analyse des Unternehmens Cafom zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verlief in diesem Zeitraum ebenfalls neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Cafom derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,23 EUR, während der Aktienkurs bei 9,28 EUR liegt, was einer Abweichung von +0,54 Prozent entspricht. Dies führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 9,18 EUR, was einer Abweichung von +1,09 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Cafom liegt der RSI7 bei 47,52 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,74, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf positive Einschätzungen und Stimmungen rund um Cafom hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird die Aktie von Cafom mit "Gut" angemessen bewertet.