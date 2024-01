Centrale D'achat Française Pour L'outre-mer Société Anonyme Aktie: Was passiert jetzt?

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Cafom-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 9,22 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,16 EUR liegt nur 0,65 Prozent darunter, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 9,2 EUR, was einer Abweichung von nur 0,43 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Cafom-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz in den letzten vier Wochen, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Cafom-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis positive Einschätzung der Cafom-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments in den sozialen Medien und der Anleger-Stimmung.