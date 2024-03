Central Valley Community Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Cann Group":

Die technische Analyse der Central Valley Community-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 17,14 USD verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 19,17 USD, was einem Abstand von +11,84 Prozent entspricht und die Einstufung "Gut" ergibt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 18,91 USD, was einer Differenz von +1,37 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine Bewertung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Central Valley Community-Aktie weist eine Ausprägung von 46,29 auf, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Central Valley Community-Aktie mit -22,72 Prozent deutlich unterhalb der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Handelsbanken"-Branche von 3,51 Prozent liegt die Aktie mit 26,23 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Central Valley Community eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Central Valley Community basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer eine "Neutral"-Bewertung.