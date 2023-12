Central Valley Community Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktienkursentwicklung von Central Valley Community in den letzten 12 Monaten war mit -14,5 Prozent unterdurchschnittlich im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche, die im Durchschnitt um 0,99 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,49 Prozent für Central Valley Community in diesem Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 11 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Central Valley Community um 25,5 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Central Valley Community derzeit eine Rendite von 3,01 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 138,51 %. Diese Differenz von 135,5 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass Central Valley Community mit einem Kurs von 22,41 USD inzwischen +25,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einschätzung ebenfalls "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +36,81 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht also für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Central Valley Community aktuell mit dem Wert 2,62 überverkauft, was als "Gut" eingestuft wird. Für die RSI25, die die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, ergibt sich ein Wert von 19, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung als "Gut".