Central Valley Community Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Der Aktienkurs von Central Valley Community hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,5 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -16 Prozent im Branchenvergleich für Central Valley Community bedeutet. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 10,39 Prozent im letzten Jahr, wobei Central Valley Community um 24,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Central Valley Community ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Central Valley Community-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 90,86, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 35,01, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Wer aktuell in die Aktie von Central Valley Community investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,01 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 135,96 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Central Valley Community-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 16,41 USD im Vergleich zum aktuellen Kurs von 20,72 USD eine Abweichung von +26,26 Prozent ergibt. Die Aktie erhält damit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 19,06 USD über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von +8,71 Prozent darstellt und somit auch ein "Gut"-Rating für diesen Wert ergibt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.