Central Puerto Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Die Dividendenrendite der Central Puerto-Aktie beträgt 2,53 Prozent, was 2,08 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4,6 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik der Central Puerto-Aktie von der Redaktion als "schlecht" bewertet. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Central Puerto veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "gut" Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat sich die Aktie von Central Puerto um 84,77 Prozent verbessert, was mehr als 80 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 4,85 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Central Puerto mit 79,92 Prozent deutlich besser abschneidet. Aufgrund dieser starken Entwicklung erhält die Aktie ein "gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Central Puerto liegt bei 67,19 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,08 und ist ebenfalls ein Indikator für eine "neutral" Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "neutral" bewertet.