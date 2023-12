Central Puerto Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Central Puerto betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 23,94 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 24,78 ebenfalls an, dass Central Puerto überverkauft ist, was zu einer erneuten Einstufung als "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Central Puerto derzeit bei 108,62, was unter dem Branchendurchschnitt von 125,19 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 2,53 Prozent, was 3,75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,27 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Central Puerto-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurde vor allem über positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung für die Central Puerto-Aktie in den Bereichen RSI, fundamentale Kriterien und Anleger-Stimmung.