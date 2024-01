Central Puerto Aktie: Sensationelle Entwicklung

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Central Puerto-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 44,38, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Central Puerto.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 108,62. Dies bedeutet, dass die Börse 108,62 Euro für jeden Euro Gewinn von Central Puerto zahlt, was 16 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 129. Aufgrund des niedrigeren KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating auf Grundlage des KGV.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche hat Central Puerto in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +34,87 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Aktie um 34,87 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Central Puerto ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse erhält die Central Puerto-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 6,79 USD, während der aktuelle Kurs bei 8,77 USD liegt, was zu einer Abweichung von +29,16 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 7,88 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.