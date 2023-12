Central Puerto Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Dividendenrendite von Central Puerto beträgt aktuell 2,53 Prozent, was 3,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung gegenüber Central Puerto hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist in den letzten vier Wochen nicht auffällig gewesen. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich und insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Central Puerto-Aktie um 40,12 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +31,4 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was eine weitere "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird die Aktie somit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Analyse der Social Media-Diskussion zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Central Puerto eingestellt waren. Insgesamt gab es sechs positive und zwei negative Tage, sowie sechs Tage ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Central Puerto von der Redaktion daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.