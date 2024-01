Central Puerto Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Central Puerto verzeichnet. Dies führte dazu, dass die Aktie mit "Schlecht" bewertet wurde. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat leicht abgenommen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf dieser Stufe geführt hat.

Die Diskussionen über Central Puerto in den sozialen Medien zeigen derzeit keine klare Richtung in der Kommunikation. Überwiegend wurden in den letzten Tagen neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft, da es keine eindeutige Stimmung der Anleger widerspiegelt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) erscheint Central Puerto aus fundamentaler Sicht unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 108,62, was einen Abstand von 16 Prozent zum Branchen-KGV von 129,4 bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen eine "Gut"-Empfehlung.

Die Dividendenrendite von Central Puerto liegt aktuell bei 2,53 %, was einen geringeren Ertrag von 2,06 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.