Central Puerto Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es gab keine deutlichen Signale in Bezug auf die Kommunikation über das Unternehmen Central Puerto. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse beträgt der Relative Strength Index (RSI) für die Central Puerto aktuell 54,26, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei einer Erweiterung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 35, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Central Puerto liegt bei 2,53 Prozent, was 2,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 4 Prozent in der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" ist. Aus diesem Grund wird die Aktie als wenig rentabel eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 108,62 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 129 liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert zeigt, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.