Central Plains ENV Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Zhongyuan Environment-protection neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhongyuan Environment-protection-Aktie beträgt der RSI7-Wert 47,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für diesen Zeitraum bei 44,23 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Relative Strength Index.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zhongyuan Environment-protection weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher auch in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Zhongyuan Environment-protection.

In puncto Fundamentaldaten zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhongyuan Environment-protection im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" ein aktuelles KGV von 7, was bedeutet, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhongyuan Environment-protection-Aktie derzeit um 0,88 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50, handelt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage hingegen liegt die Bewertung bei "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,34 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.