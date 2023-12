Central Plains ENV Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Zhongyuan Environment-protection heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hindeutet, dass Zhongyuan Environment-protection weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 62,81, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Zhongyuan Environment-protection-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Für Anleger, die in die Aktie von Zhongyuan Environment-protection investieren, könnte eine Dividendenrendite in Höhe von 2,06 % gegenüber dem Branchendurchschnitt einen Mehrertrag in Höhe von 0,69 Prozentpunkten erzielen. Somit erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine Bewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Zhongyuan Environment-protection wurden ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine starke Aktivität, woraus sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Zhongyuan Environment-protection erfuhr in diesem Zeitraum ebenfalls eine positive Änderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie derzeit bei 7,27 CNH verläuft, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 6,94 CNH und hat damit einen Abstand von -4,54 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund der technischen Analyse daher "Neutral".