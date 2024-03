Central Plains ENV Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Zhongyuan Environment-protection jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien für das Unternehmen zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt werden hierbei berücksichtigt. Für die Zhongyuan Environment-protection-Aktie beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 7,28 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 7,24 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -0,55 Prozent im Vergleich. Auf Basis dieser Daten erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,9 CNH, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,93 Prozent). Daher wird auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Insgesamt wird Zhongyuan Environment-protection auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Zhongyuan Environment-protection liegt bei 23,08 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,66, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche hat Zhongyuan Environment-protection in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,66 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien im Durchschnitt um -19,66 Prozent gefallen, was auf eine Outperformance von +25,32 Prozent im Branchenvergleich für Zhongyuan Environment-protection hinweist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Performance des Unternehmens 20,94 Prozent über dem Durchschnittswert von -15,29 Prozent. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.