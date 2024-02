Central Petroleum Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Central Petroleum als Neutral-Titel einzustufen ist. Mit einem RSI7-Wert von 42,86 und einem RSI25-Wert von 48 wird die Aktie für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft. Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien ergibt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Central Petroleum eingestellt waren, trotz vornehmlich neutraler Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher erhält Central Petroleum eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Central Petroleum mit einem Kurs von 0,047 AUD aktuell +17,5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -6 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung für Central Petroleum eine positive Änderung erfahren, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Central Petroleum bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" erteilt.