Central Pacific Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Die Central Pacific-Aktie hat eine Dividendenrendite von 5,3 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,85 %) als niedriger eingestuft wird. Die Differenz von 133,55 Prozentpunkten führt dazu, dass die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Beurteilung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität rund um die Central Pacific-Aktie hat in den vergangenen Monaten zugenommen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Central Pacific-Aktie mit einem RSI-Wert von 46,15 derzeit weder überkauft noch -verkauft ist. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Central Pacific-Aktie daher auf Basis des RSI als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Central Pacific-Aktie bei 17,22 USD verläuft, was als positiv bewertet wird. Der Aktienkurs selbst liegt bei 19,05 USD, was einem Abstand von +10,63 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich eine Differenz von -1,35 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Central Pacific-Aktie auf Basis der technischen Analyse daher als "Gut" eingestuft.