Central Pacific Aktie: Der absolute Knall!

Der Aktienkurs von Central Pacific verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,38 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,72 Prozent, was eine Underperformance von -3,1 Prozent für Central Pacific bedeutet. Der gesamte Finanzsektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 11,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Central Pacific 12,43 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Central Pacific in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um Central Pacific wurden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dies zeigt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Dabei hat die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut unserer Messung kaum Änderungen aufgewiesen, was ebenfalls eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. Insgesamt ergibt sich damit für Central Pacific in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Central Pacific ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,1 auf, was 48 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,6). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu der Einstufung "Gut" aus fundamentaler Perspektive.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Central Pacific aktuell 6, was eine negative Differenz von -132,78 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Central Pacific von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.