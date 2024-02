Central Pacific Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der Central Pacific-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,27 USD, während der letzte Schlusskurs bei 19,01 USD liegt, was einer Abweichung von +10,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,32 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Central Pacific-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Central Pacific als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 8,32 insgesamt 56 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken".

Im Branchenvergleich erzielte Central Pacific in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,2 Prozent, was eine Underperformance von -2,83 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Aktie 8,18 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über die Central Pacific-Aktie diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für Central Pacific.