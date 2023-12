Central Natural Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum kann eine Aussage darüber getroffen werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Central Natural-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 0, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, mit einem Wert von 0, weshalb auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Central Natural-Aktie.

Hinsichtlich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Central Natural-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,25 USD. Der letzte Schlusskurs weicht davon um 0 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso zeigt sich, dass der letzte Schlusskurs in Bezug auf den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-1,42 Prozent Abweichung) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Somit erhält die Central Natural-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Central Natural gesprochen, weshalb die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.

Ebenso konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Central Natural festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Central Natural somit in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.