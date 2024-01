Central Japan Railway Co Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Auf Grundlage des Relative Strength-Index wird die Aktie der Central Japan Railway als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Central Japan Railway-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,82, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 46,24, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird als Dividendenrendite angegeben. Central Japan Railway weist eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent auf, die unter dem Branchendurchschnitt von 2,41 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -1,6 Prozent zur durchschnittlichen Dividendenrendite in der "Straße und Schiene"-Branche. Aufgrund dieser Ergebnisse erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Central Japan Railway-Aktie von 3483,39 JPY mit dem aktuellen Kurs (3584 JPY) verglichen. Dies ergibt eine Abweichung von +2,89 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso zeigt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) eine Abweichung von +2,3 Prozent. Dadurch wird die Aktie auch auf kurzfristiger Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Zusätzlich zu den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Laut Messungen unserer Analysten auf sozialen Plattformen waren die Kommentare überwiegend positiv. Auch in den sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Central Japan Railway aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Redaktion schließt daraus, dass Central Japan Railway hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.