Central Holding Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei Central New Energy liegt der RSI bei 32,35, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 46,79 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Central New Energy keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird Central New Energy als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 229,19, was einen deutlichen Abstand von 403 Prozent zum Branchen-KGV von 45,54 bedeutet. Daher wird auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussionen auf sozialen Medien geben ebenfalls ein neutrales Signal zur Anlegerstimmung bei Central New Energy. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Zusammenfassend ist die Aktie von Central New Energy aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet.