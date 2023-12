Central Holding Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Central New Energy liegt bei 38,3, was als "Neutral" bewertet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Wenn der RSI25 den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der RSI für die Central New Energy bei 41, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird daher eine "Neutral"-Einstufung für diese Kategorie vergeben.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung werden auch über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. In Bezug auf die Central New Energy zeigt sich dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Beide Punkte führen zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als trendfolgender Indikator betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Central New Energy-Aktie beträgt aktuell 18,19 HKD, und der letzte Schlusskurs (19,02 HKD) liegt auf ähnlichem Niveau (+4,56 Prozent Abweichung im Vergleich), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 18,1 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+5,08 Prozent). Somit ergibt sich eine andere Bewertung der Central New Energy-Aktie, nämlich ein "Gut"-Rating. In Summe wird Central New Energy auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung hinsichtlich der Central New Energy-Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen betrachtet. Die Kommentare und Befunde waren neutral, und die Nutzer der sozialen Medien haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird daher Central New Energy hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

