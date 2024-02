Central Holding Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Central New Energy verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,54 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche.

In den sozialen Medien wurde Central New Energy in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich mit dem Unternehmen befassten. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Central New Energy als neutral eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 29,41, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 50 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Central New Energy mit einem Wert von 229,19 deutlich höher als der Branchendurchschnitt von 45,81 in der "Bauwesen"-Branche. Dies führt zu einer Überbewertung und wir empfehlen daher, den Titel als "Schlecht" einzustufen.