Central Holding Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Central New Energy wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 51,55 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Gleiches gilt für den 25-Tage-RSI, der bei 43,98 liegt und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger lässt sich neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Untersuchungen sozialer Plattformen ergaben, dass die Kommentare zu Central New Energy neutral waren, und auch die Diskussionen der Nutzer drehten sich in den vergangenen Tagen hauptsächlich um neutrale Themen. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. Für Central New Energy wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit gemessen, jedoch blieb die Rate der Stimmungsänderung gering. Daher ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für Central New Energy aus den letzten 200 Handelstagen ein durchschnittlicher Schlusskurs von 4,57 HKD. Der letzte Schlusskurs lag bei 4,73 HKD, was einer Differenz von +3,5 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt wird Central New Energy daher in Bezug auf den RSI, die Stimmung der Anleger und die technische Analyse als "Neutral" eingestuft.