Central Garden & Pet Company Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt Aufschluss über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Central Garden & Pet bei 15,49, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei der Central Garden & Pet bei 36, was als neutral betrachtet wird und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Central Garden & Pet mit einer Rendite von 14,63 Prozent mehr als 139 Prozent darunter. Die "Haushaltsprodukte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 665,57 Prozent. Auch hier liegt Central Garden & Pet mit 650,93 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von fundamentalen Gesichtspunkten aus betrachtet gilt die Aktie von Central Garden & Pet als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 18,7 insgesamt 86 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte", der 137,07 beträgt. Aus fundamentaler Analyse erhält die Aktie somit die Einstufung "Gut".

Die Einschätzung einer Aktie wird auch durch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet beeinflusst. Dabei werden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Central Garden & Pet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Jedoch weist die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung.