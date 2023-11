Central Garden & Pet Company Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "KSB":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Dies ist von Bedeutung, da überkaufte Titel kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Central Garden & Pet liegt der RSI7 aktuell bei 89,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen liegt bei 62,48, was bedeutet, dass das Unternehmen hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Central Garden & Pet aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was einer negativen Differenz von -3,18 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Central Garden & Pet überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Central Garden & Pet im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,2 Prozent erzielt, was jedoch 26,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Haushaltsprodukte" beträgt 176,56 Prozent, wobei Central Garden & Pet aktuell 167,36 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.