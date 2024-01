Central Garden & Pet Company Aktie: Finger Weg!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Central Garden & Pet wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 97,22 Punkte festgelegt, was auf eine Überkauftheit der Aktie hindeutet und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder Überkauft- noch Überverkauftsein und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Central Garden & Pet somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich für Central Garden & Pet in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Insgesamt erhält Central Garden & Pet daher eine weitere "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt jedoch überwiegend positive Kommentare und Befunde über Central Garden & Pet in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Central Garden & Pet aktuell bei 42,15 USD festgelegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 47,45 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +12,57 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 45,68 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Insgesamt wird Central Garden & Pet auf Basis der verschiedenen Analysen als "Gut" eingestuft.