Central Development Holdings Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI für die Central Development bei 60, was als neutral eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als neutral betrachtet wird.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Central Development derzeit gut performt. Der GD200 liegt bei 0,53 HKD, während der Aktienkurs bei 0,65 HKD liegt, was einer Abweichung von +22,64 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 0,66 HKD führt zu einer neutralen Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen wurden in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt. Das Stimmungsbild wird daher als neutral bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Anzahl der Beiträge führen zu einer neutralen Bewertung.

Das Anleger-Sentiment bildet ebenfalls eine neutrale Bewertung, da weder besonders positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen in den sozialen Medien zu verzeichnen waren.

Insgesamt ergibt sich also für die Central Development in allen untersuchten Bereichen eine neutrale Bewertung.