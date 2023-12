Central Development Holdings Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Central Development notiert aktuell bei 0,71 HKD. Dies entspricht einer Entfernung von +61,36 Prozent vom GD200 (0,44 HKD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,54 HKD, was wiederum ein "Gut"-Signal bedeutet, da der Abstand +31,48 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Central Development-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Central Development von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu dieser Einschätzung führte.

In den vergangenen vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Central Development in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung abgegeben. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 7,14 Punkte, was bedeutet, dass Central Development momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 40,43, was darauf hindeutet, dass Central Development weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält die Central Development aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung die Gesamtbewertung "Neutral" bis "Gut".