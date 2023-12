Central Chinaew Life Ltd, ist immer für eine Überraschung gut!

Das Internet beeinflusst die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Central China New Life zeigt eine mittlere Diskussionstätigkeit in Bezug auf die langfristige Aktivität, und daher wird dem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung ist gering und es gab kaum identifizierbare Änderungen. Insgesamt wird das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen über Central China New Life in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. Es gab in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen, was zu dem Befund führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammengefasst wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der RSI-Wert für Central China New Life liegt bei 52,17, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt einen Wert von 78, was als Signal dafür gilt, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt erhält die RSI daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Central China New Life-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,42 HKD. Der letzte Schlusskurs von 1,43 HKD weicht somit um -40,91 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs (1,92 HKD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-25,52 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Central China New Life-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.