Central Chinacurities Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Central China Securities auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Darüber hinaus haben die Nutzer der sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Central China Securities angesprochen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Sentiment und Buzz: Bei der Bewertung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In diesem Sinne hat die Aktie von Central China Securities in den letzten Monaten ein Bild gezeigt, in dem die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, die übliche Aktivität im Netz widerspiegelt. Daher wird Central China Securities in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingeschätzt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Central China Securities daher als "Neutral"-Wert bewertet.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Central China Securities. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,83 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 41,79 ebenfalls an, dass Central China Securities weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr hat die Aktie eine Rendite von -5,99 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Central China Securities damit 7,34 Prozent über dem Durchschnitt (-13,33 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kapitalmärkte" beträgt -12,68 Prozent. Central China Securities liegt aktuell 6,69 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.