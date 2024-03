Central Chinacurities Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Aktienkurs von Central China Securities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,42 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Central China Securities eine Outperformance von +6,54 Prozent in diesem Branchenvergleich aufweist. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -13,47 Prozent, wobei Central China Securities um 6,59 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen.

In Bezug auf die Fundamentaldaten liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 20, was bedeutet, dass die Börse 20,22 Euro für jeden Euro Gewinn von Central China Securities zahlt. Dieser Wert liegt 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 24, weshalb der Titel als unterbewertet eingestuft wird und daher ein "Gut"-Rating auf Basis des KGV erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Central China Securities-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,14 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 1,13 HKD liegt, was eine Abweichung von -0,88 Prozent ergibt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für das GD200. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (1,08 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,63 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating auf dieser kurzfristigeren Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Central China Securities derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.