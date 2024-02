Central Chinacurities Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Central China Securities liegt der RSI bei 27,78, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 44,9 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Central China Securities bei 1,15 HKD verläuft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,11 HKD, was einen Abstand von -3,48 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 1,07 HKD ergibt sich eine Differenz von +3,74 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet die Beurteilung auf Basis der beiden Zeiträume also "Neutral".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung eine "Neutral"-Einschätzung ergeben.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse liegt Central China Securities mit einer Rendite von -13,14 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche liegt die Rendite mit 1,09 Prozent darüber. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.