Central Chinacurities Aktie: Chancenlos!

Der Aktienkurs von Central China Securities hat im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Finanzsektor in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -6,76 Prozent erzielt, was mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Kapitalmärkte" betrug die mittlere Rendite in diesem Zeitraum -7,43 Prozent, wobei Central China Securities auch hier mit 0,67 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Bezüglich der fundamentalen Kennzahl des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) liegt das aktuelle KGV von Central China Securities bei 20, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 22 aufweisen. Das deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, weshalb sie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Central China Securities bei 1,06 HKD liegt, was einer Entfernung von -9,4 Prozent vom GD200 (1,17 HKD) entspricht. Dies ist ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Auch der GD50, welcher die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt mit einem Kurs von 1,13 HKD um -6,19 Prozent über dem aktuellen Kurs. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt wird der Aktienkurs von Central China Securities als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus den 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Hinsichtlich der Dividende weist Central China Securities eine Rendite von 0,66 Prozent auf, was 5,22 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als eher unrentables Investment angesehen und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.