Central China Securities Aktie: Das liegt auf Eis

Die Aktie von Central China Securities wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage beträgt 1,15 HKD, was einem Unterschied von 0 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 1,15 HKD entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts über die letzten 50 Handelstage zeigt hingegen einen Wert von 1,07 HKD, wobei der letzte Schlusskurs um 7,48 Prozent darüber liegt. Daraus ergibt sich ein "gut"-Rating. Insgesamt erhält die Central China Securities-Aktie im Bereich der einfachen Charttechnik somit ein "gut"-Rating.

Auch das Sentiment und Buzz der Aktie wurden analysiert. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "neutral"-Wertung führt.

Im Branchenvergleich in Bezug auf den Aktienkurs hat die Central China Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um -13,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +0,38 Prozent im Branchenvergleich für Central China Securities. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -14,14 Prozent, wobei die Aktie von Central China Securities 1,01 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Schließlich wurde auch eine fundamentale Analyse durchgeführt, bei der das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet wurde. Mit einem KGV von 19,5 liegt die Aktie von Central China Securities 24 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (25,78) bewertet werden. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "gut" aus fundamentaler Sicht.