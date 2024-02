Central China Securities Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Central China Securities betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 45,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI beträgt 41,79, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Central China Securities derzeit 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" unterbewertet ist. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "gute" Einschätzung.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0,72 Prozent und damit 5,18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Central China Securities eine Bewertung von "schlecht".

Der Aktienkurs von Central China Securities erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,99 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Finanzen" 7,34 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt -12,68 Prozent, wobei Central China Securities aktuell 6,69 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.