Central China Securities Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Central China Securities als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Central China Securities-Aktie beträgt 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 65,52 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividende liegt die Rendite der Central China Securities-Aktie bei 0,66 %, was 5,25 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit schneiden die Dividenden des Unternehmens niedriger ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Central China Securities bei 1,09 HKD liegt, was einer Entfernung von -6,84 Prozent vom GD200 (1,17 HKD) entspricht, was als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,14 HKD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,39 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Central China Securities-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Central China Securities-Aktie mit -6,76 Prozent um mehr als 1 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen". Die "Kapitalmärkte"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -7,69 Prozent, wobei die Central China Securities um 0,93 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.