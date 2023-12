Central China Securities Aktie: Es geht auch anders!

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Central China Securities wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Central China Securities in diesem Bereich.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den 7-Tage-RSI, der aktuell bei 71,43 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Central China Securities derzeit als überkauft eingestuft wird. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass Central China Securities überkauft ist (Wert: 76,92), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Central China Securities in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,76 Prozent erzielt. Ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche fielen im Durchschnitt um -7,96 Prozent, was eine Outperformance von +1,2 Prozent im Branchenvergleich für Central China Securities bedeutet. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei -7,65 Prozent, und Central China Securities übertraf diesen Durchschnittswert um 0,89 Prozent. Diese vergleichbare Rendite führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Central China Securities aktuell 0. Dies ergibt eine negative Differenz von -5,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte". Aus diesem Grund erhält Central China Securities von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.