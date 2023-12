Central China Real Estate im Check!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung in Bezug auf Central China Real Estate können über einen längeren Zeitraum verfolgt und ausgewertet werden. Die Anzahl der im Netz stattfindenden Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer neutralen Einschätzung führt. In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung gab es kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Schlusskurs der Central China Real Estate-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 0,15 HKD lag. Der letzte Schlusskurs vom letzten Handelstag lag jedoch bei 0,08 HKD, was eine negative Abweichung von 46,67 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,09 HKD liegt der letzte Schlusskurs darunter. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die charttechnische Analyse eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Central China Real Estate-Aktie aktuell als überkauft einzustufen ist, basierend auf dem 7-Tage-RSI von 72,22 Punkten. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 56,18, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Dadurch wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine neutrale Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.