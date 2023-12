Central China Real Estate Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungsrate von Central China Real Estate wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und eine stabile Rate der Stimmungsänderung. Dies führte zu einer neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger äußerten sich weder positiv noch negativ über das Unternehmen Central China Real Estate. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse ergab sich ein Durchschnitt von 0,15 HKD für den Schlusskurs der Central China Real Estate-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,08 HKD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führte. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt wiesen Abweichungen auf, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in der einfachen Charttechnik führte.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von 72,22 Punkten deutet darauf hin, dass Central China Real Estate derzeit überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI von 56,18 zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse eine überwiegend schlechte Bewertung für Central China Real Estate in Bezug auf die Diskussionsintensität, das Anleger-Sentiment, die einfache Charttechnik und den Relative Strength Index.