Central China Management Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Central China Management ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Central China Management-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,67, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ist der aktuelle Kurs der Central China Management bei 0,285 HKD mit -30,49 Prozent Entfernung vom GD200 (0,41 HKD) ein "Schlecht"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 0,34 HKD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -16,18 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Central China Management-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Anleger können die Aktienkurse nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analysten haben die Central China Management auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Central China Management in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Central China Management wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.