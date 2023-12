Central Asia Metals Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Die technische Analyse der Central Asia Metals zeigt, dass der aktuelle Kurs von 176,4 GBP um 9,62 Prozent vom GD200 (195,18 GBP) entfernt ist, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 165,54 GBP auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +6,56 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Central Asia Metals-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf den Branchenvergleich liegt die Rendite der Central Asia Metals-Aktie im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" bei -23,81 Prozent, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Metalle und Bergbau"-Branche hatte eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -20,46 Prozent, und auch hier liegt Central Asia Metals mit 3,35 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Central Asia Metals als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 20,79 und der RSI25 bei 37,85, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 362 liegt, was bedeutet, dass die Börse 362,52 Euro für jeden Euro Gewinn von Central Asia Metals zahlt. Dies ist 868 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Im Bereich "Metalle und Bergbau" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 37, was bedeutet, dass der Titel überbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft wird.