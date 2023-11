Central Asia Metals Aktie: Wird sie sich davon noch mal erholen?

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Stimmungsbild bei den Marktteilnehmern in Bezug auf Central Asia Metals in den letzten Tagen. Die Gespräche konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Central Asia Metals daher eine "Gut"-Bewertung für die Investorenstimmung.

Vergleich des Aktienkurses mit dem Branchendurchschnitt: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") weist Central Asia Metals mit einer Rendite von -23,81 Prozent eine Abweichung von mehr als 4 Prozent auf. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -19,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Central Asia Metals mit -4,38 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Performance der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird Central Asia Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 201,84 GBP, was einer Abweichung des Aktienkurses (170 GBP) um -15,77 Prozent entspricht. Dies führt zu der Bewertung "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 171,38 GBP, was einer Abweichung des Aktienkurses um -0,81 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich hieraus eine "Neutral"-Bewertung.

Fundamentalanalyse: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Central Asia Metals beträgt das aktuelle KGV 362. Im Vergleich dazu liegt das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bei 37. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Central Asia Metals damit derzeit überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Schlecht"-Einschätzung.