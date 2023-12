Central Asia Metals Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Technische Analyse der Central Asia Metals zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 194,27 GBP verläuft. Der Aktienkurs liegt bei 181 GBP, was einem Abstand von -6,83 Prozent entspricht, und erhält daher die Einstufung "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 165,91 GBP, was einer Differenz von +9,1 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Central Asia Metals in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,81 Prozent erzielt hat. Vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche sind im Durchschnitt um -20,02 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -3,78 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Central Asia Metals mit -23,81 Prozent um 3,78 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende schüttet Central Asia Metals eine Dividendenrendite von 12,04 % aus, was 3,22 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 8,82 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Analysteneinschätzungen der letzten 12 Monate zeigen, dass die Central Asia Metals einmal eine Einschätzung "Gut", einmal eine Einschätzung "Neutral" und keinmal eine Einschätzung "Schlecht" erhalten hat. Langfristig erhält der Titel von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch die Prognose der Analysten für den aktuellen Kurs von 181 GBP fällt positiv aus, mit einer erwarteten Entwicklung von 18,78 Prozent und einem mittleren Kursziel von 215 GBP. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.