Central Asia Metals Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Central Asia Metals hat eine Dividende von 11,01 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (8,51 %) höher ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von -8,13 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,8 Prozent erzielt, was 12,87 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem Gesamt "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 215 GBP, was ein Aufwärtspotential von 29,67 Prozent bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Central Asia Metals somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

