Central Asia Metals Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Bergbau- und Metallunternehmen Central Asia Metals schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche. Mit einer Dividendenrendite von 11,01 % gegenüber dem Branchendurchschnitt von 7,77 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

In den sozialen Medien wurde Central Asia Metals in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern eher neutral bewertet. Trotzdem waren in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert zu beobachten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Central Asia Metals mit -33,09 % mehr als 12 % darunter. Die "Metalle und Bergbau"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -21,38 %. Auch hier liegt Central Asia Metals mit 11,7 % deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 166,4 GBP der Central Asia Metals +1,84 % vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz zum GD200 von -5,94 % insgesamt als "Neutral" eingestuft.